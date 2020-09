Lecce, bambina di 7 anni abusata e picchiata con “utensili di casa” dal padre: la madre sapeva (Di mercoledì 2 settembre 2020) Bimba di 7 anni abusata e picchiata dal padre A Lecce una bambina di 7 anni sarebbe stata abusata dal padre sotto gli occhi della moglie che non avrebbe fatto nulla per difendere la figlia. L’uomo avrebbe picchiato la bimba con alcuni attrezzi di casa arrivando a toccarla e baciarla. La moglie è accusata di essere stata complice. Sono queste le accuse mosse ai due genitori che potrebbero essere rinviati a giudizio dopo l’apertura di un fascicolo da parte della Procura di Lecce. Il prossimo 24 novembre davanti al Gup Michele Toriello si deciderà infatti se accogliere la richiesta della Procura di mandare a processo i genitori e la istanza di non luogo a procedere degli avvocati difensori Roberto ... Leggi su tpi

