Istat, fase ripresa prosegue a luglio e agosto (Di mercoledì 2 settembre 2020) (Teleborsa) – Le informazioni disponibili per i mesi di luglio e agosto, seppure ancora parziali, suggeriscono il proseguimento della fase di ripresa. È quanto ha sottolineato il Direttore del dipartimento per la produzione statistica dell’Istat, Roberto Monducci, nel corso dell’audizione alla Commissione Bilancio della Camera sull’utilizzo dei fondi del Recovery Fund. “Il clima di fiducia delle imprese – afferma – è aumentato in entrambi i mesi in tutti i settori economici anche se i livelli degli indicatori sono ancora inferiori a quelli precedenti la crisi, soprattutto nei servizi di mercato. Ulteriori segnali positivi si rilevano a luglio quando, rispetto al mese precedente, si osservano aumenti nei dati dei consumi elettrici ... Leggi su quifinanza

Istat fase Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Istat fase