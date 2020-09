I due pescherecci siciliani sequestrati in Libia (Di mercoledì 2 settembre 2020) AGI - Due pescherecci di Mazara del Vallo sono stati sequestrati dalle autorità libiche. L'episodio è avvenuto ieri sera e adesso le due imbarcazioni 'Antartide', con un equipaggio composto da dieci componenti, e 'Medinea', con altre sei persone a bordo, si trovano ormeggiate nel porto di Bengasi, città controllata dagli uomini del generale Khalifa Haftar. Nella stessa area in cui si trovavano i due pescherecci, a 35 miglia dalle coste libiche, i militari hanno tentato il sequestro di altri due motopesca, "Anna Madre" di Mazara del Vallo e "Natalino" di Pozzallo che sono riusciti a fuggire, ma i due comandanti sono stati prelevati e condotti in Libia. Il caso viene monitorato dal comando generale delle Capitanerie di Porto e dalla Farnesina. "Siamo in contatto con la Farnesina per ... Leggi su agi

fattoquotidiano : Due pescherecci italiani sequestrati in Libia dai militari di Haftar. 24 ore prima Di Maio in visita a Tripoli da A… - repubblica : Due pescherecci di Mazara del Vallo sequestrati dai libici [aggiornamento delle 14:20] - Corriere : Due pescherecci italiani con 18 marinai sequestrati e portati a Bengasi dalla marina libica - giandomenic45 : RT @MT_Meli_: Mentre a nord di Bengasi due pescherecci italiani vengono sequestrati dai militari libici, il nostro Giggi si ingozza di parm… - Agenzia_Italia : I due pescherecci siciliani sequestrati in Libia -