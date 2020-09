Governo, retroscena del Fatto: “Sostituzione di Conte a Palazzo Chigi” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Governo in attesa del voto. Il prossimo 20 e 21 settembre l’appuntamento molto atteso è quello delle elezioni regionali e del referendum costituzionale. Sebbene non provocano effetti diretti sull’esecutivo, in caso di una pesante sconfitta di Pd e M5s si pensa a possibili cambi. In questo scenario entrano in gioco nuovi personaggi. La crisi potrebbe poi estendersi anche a Palazzo Chigi. Il retroscena del Fatto Quotidiano Secondo il Fatto Quotidiano nel Partito Democratico ci sarebbe un piano per sbarazzarsi di Nicola Zingaretti. Diventerebbe concreto in caso di sconfitta per 5-1 alle regionali. Un’ipotesi molto pessimista ma che non convince alcune voci importanti del partito. La dipartita del segretario dem avrebbe effetti anche sull’esecutivo e ... Leggi su newspad

Mario84441682 : Servizi segreti, retroscena: la 'manina' di Di Maio per cancellare la porcheria di Conte? Scontro totale nel governo - Zamberlett : RT @Libero_official: #Conte, il retroscena: 'Irritato dai sondaggi su #Draghi, sente il fiato sul collo'. Combinato disposto: crisi (molto)… - codeghino10 : RT @La7tv: #omnibus Il giornalista @ettoremaria svela un retroscena sul voto relativo alla proroga dei servizi segreti a #Conte: 'Le corren… - La7tv : #omnibus Il giornalista @ettoremaria svela un retroscena sul voto relativo alla proroga dei servizi segreti a… - TerryEmpyre : RT @Libero_official: #Conte, il retroscena: 'Irritato dai sondaggi su #Draghi, sente il fiato sul collo'. Combinato disposto: crisi (molto)… -