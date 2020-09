Gli obblighi dichiarativi nell'ambito degli appalti pubblici (Di mercoledì 2 settembre 2020) appalti pubblici: la sentenza del Consiglio di StatoValutazione discrezionale della stazione appaltanteResidualità applicativa lett. f-bis), art. 80, comma 5, Codice contratti pubbliciappalti pubblici: la sentenza del Consiglio di StatoTorna suLa recente Adunanza Plenaria n. 16 del 28 agosto u.s. (Pres. Patroni Griffi, Est. Franconiero), rappresenta probabilmente l'intervento interpretativo definitivo volto a fare chiarezza sulla falsità latamente intesa delle informazioni rese dall'operatore economico che partecipi a una procedura di affidamento pubblico, segnandone i confini applicativi e gli effetti sanzionatori rimessi alla competenza della stazione appaltante. Con un intervento nomofilattico da più parti invocato e piuttosto deciso, il Consiglio di Stato riconduce la ... Leggi su studiocataldi

COVID-19: quali sono gli obblighi di sicurezza per il... PuntoSicuro Napoli e provincia, controlli anti Covid delle fiamme gialle: decine di denunciati

Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nel mese di agosto, ha intensificato i controlli per il mancato rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV2, s ...

Tornano i grandi eventi da ottobre: allo stadio e in pista solo seduti e con la mascherina

BERNA – Dal 1° ottobre 2020, le grandi manifestazioni potranno svolgersi nuovamente, ma solo se autorizzate dai Cantoni. Dopo aver consultato i Cantoni e le federazioni interessate, nella sua seduta ...

