Giappone, il partito liberal-democratico sceglie il successore di Shinzo Abe (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo le dimissioni di Shinzo Abe il Giappone è alle prese con la ricerca di un nuovo premier: favorito Yoshihide Suga, attuale capo di Gabinetto. TOKYO – In Giappone è iniziata la discussione per individuare il successore di Shinzo Abe alla carica di premier del Paese nipponico. Il nuovo premier del Giappone La campagna per diventare il presidente del partito a capo della coalizione di governo si aprirà l’8 settembre, e il nuovo leader sarà eletto in una seduta plenaria con i membri Ldp di entrambe le camere della Dieta Giapponese con un voto in calendario il 14 settembre. Successivamente, in una sessione straordinaria, il voto finale dei parlamentari decreterà il nuovo capo dell’esecutivo. ... Leggi su newsmondo

