Euroma2, malore al supermercato: muore 73enne (Di mercoledì 2 settembre 2020) Roma – Un uomo di 73 anni, romano, e’ deceduto a causa di un malore nel supermercato che si trova all’interno del centro commerciale Euroma2, in zona Eur a Roma. L’uomo, secondo quanto ricostruito, alle 10.30 circa si e’ accasciato a terra tra le corsie del supermarket mentre stava facendo la spesa. Immediati ma vani i tentativi di soccorrere e rianimare l’uomo, anche grazie ad un defibrillatore. Il direttore del punto vendita ha deciso nell’immediato, annunciandolo alla clientela, di chiudere l’esercizio al pubblico per facilitare i soccorsi e consentire l’intervento dei Carabinieri della Compagnia Eur giunti sul posto. La salma e’ stata messa a disposizione dei familiari. Leggi su romadailynews

serenel14278447 : RT @Adnkronos: ++#Roma, muore per un malore: evacuato supermercato di #Euroma2++ - Abocconetti : RT @Adnkronos: ++#Roma, muore per un malore: evacuato supermercato di #Euroma2++ - Adnkronos : ++#Roma, muore per un malore: evacuato supermercato di #Euroma2++ - kyaralasconi : Povero uomo ?? - zazoomblog : Euroma2 va a fare la spesa al supermercato ma un malore lo stronca tra gli scaffali: morto 73enne - #Euroma2… -