Covid, impennata di casi in Veneto: più 163 rispetto a ieri. Zaia: «Colpa dei vacanzieri» (Di mercoledì 2 settembre 2020) Sono 23.189 in totale, 163 in più rispetto a ieri, i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Veneto. Lo ha reso noto il presidente della Regione, Luca Zaia. Sono 7.618 i soggetti posti in... Leggi su ilmattino

