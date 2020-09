Covid-19, domani test di massa a Reino: l’annuncio del Sindaco (Di mercoledì 2 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoReino (Bn) – Si ritorna a parlare ancora una volta del caso Covid-19 a Reino, dove a risultare positivo è stato il primo cittadino Antonio Calzone, che nella giornata di sabato ha presenziato all’inaugurazione del castello medievale della propria comunità. Da lì attimi di apprensione per l’intera comunità reinese e non solo, a tal punto che anche alcuni sindaci dei comuni limitrofi che hanno partecipato all’evento, si sono sottoposti privatamente al tampone (leggi qui). E’ di pochi minuti fa la notizia che nella giornata di domani, 3 settembre, la comunità di Reino, su base volontaria, si potrà sottoporre a tampone. Di seguito il post pubblicato sul canale social ufficiale del Comune di ... Leggi su anteprima24

