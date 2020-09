Clemente Mimun va in pensione ma resta direttore del Tg5 (Di mercoledì 2 settembre 2020) Clemente Mimun è in pensione ma resta e resterà vita natural durante il direttorissimo del Tg5 . In rispetto della normativa vigente per 30 giorni Mimun non potrà firmare il suo tiggì ma dal primo ... Leggi su leggo

FabioTraversa : RT @tvblogit: Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa - CIAfra73 : Clemente Mimun lascia la direzione del #Tg5 e va in pensione, ma tornerà a breve - sfanculin : RT @see_lallero: Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa (già direttore testata Videonews). http… - see_lallero : Aggiornamento: Clemente Mimun è entrato in pensione da ieri (Crippa lo sostituisce per ora ad interim), ma tornerà… - SerieTvserie : Il mistero Clemente Mimun, scompare dalla direzione del Tg5 e compare Mauro Crippa -

Tg5, Mauro Crippa nuovo direttore ad interim. Poi tornerà Mimun

