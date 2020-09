Calendario Serie A, si parte il 19/9 con Juventus-Sampdoria e Lazio-Atalanta (Di mercoledì 2 settembre 2020) La Lega calcio di Serie A ha reso noto il nuovo Calendario della stagione. La prima giornata del massimo campionato italiano che prenderà il via il 19 settembre vede il big match tra Lazio e Atalanta, con la Juventus campione d’Italia che affronterà la Sampdoria.Questa la prima giornata: Udinese-Spezia, Fiorentina-Torino, Genoa-Crotone, Sassuolo-Cagliari, Milan-Bologna, Parma-Napoli, Verona-Roma, Juventus-Sampdoria, Benevento-Inter e Lazio-Atalanta.Juventus-Napoli alla terza giornata, il derby di Milano alla quarta giornata, Juventus-Lazio alla 7°, Inter-Juventus alla 18°, sono alcuni dei big match del ... Leggi su huffingtonpost

