Cadavere in mare a San Benedetto del Tronto: la ragazza aveva 17 anni. Continuano le ricerche dell’uomo 40enne che era con lei (Di mercoledì 2 settembre 2020) aveva 17 anni la ragazza trovata morta in mare a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, nella mattina di domenica 30 agosto. Anche se il riconoscimento non è ufficiale, gli inquirenti ritengono “ragionevole” che il corpo sia di Markéta Adamkova, della Repubblica Ceca, in vacanza a Martinsicuro, nel Teramano, insieme al suo fidanzato, il connazionale 40enne Tomas Cerveny, anche lui scomparso. Proseguono da tre giorni le ricerche in mare dell’uomo da parte della Guardia Costiera, che finora hanno dato esito negativo. Di entrambi, i rispettivi familiari hanno denunciato la scomparsa nel loro Paese. Il corpo delle ragazza, era stato trovato all’altezza della Riserva ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Cadavere in mare a San Benedetto del Tronto: la ragazza aveva 17 anni. Continuano le ricerche dell’uomo 40enne che… - CorriereQ : Cadavere ragazza in mare: autopsia, morte per annegamento - infoitinterno : E' di una 17enne il cadavere in mare. Introvabile il fidanzato: colpiti da un natante? - infoitinterno : Cadavere ragazza in mare, probabilmente di una 17enne straniera - infoitinterno : Cadavere ragazza trovata in mare, si tratterebbe di una 17enne in vacanza a Martinsicuro -