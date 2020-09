Avamposti - Dispacci dal confine: tutto sulla docuserie in onda sul Nove (Di mercoledì 2 settembre 2020) Cos'accade in quelle periferie dove la divisa di un Carabiniere diventa l'unico punto di riferimento e il solo rappresentante dello Stato di diritto? Comincia con questa domanda il racconto di Avamposti – Dispacci dal confine, la docuserie in onda dal 2 settembre alle ore 21.20 sul Nove (in anteprima su Dplay Plus), cinque puntate che svelano da un punto di vista inedito la quotidianità delle Stazioni dell'Arma dei Carabinieri in alcune delle «zone calde del paese», dal Rione Sanità di Napoli al Bosco di Rogoredo, a Milano. Firmato da Claudio Camarca, il progetto è realizzato da Clipper Media in collaborazione con i Carabinieri.Avamposti-Dispacci dal confine, al via la docuserie ... Leggi su panorama

