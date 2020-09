Al via le riprese di Grey’s Anatomy 17 a Los Angeles, le date di inizio produzione (Di mercoledì 2 settembre 2020) Dopo un lungo lavoro di preparazione del set nel rispetto dei protocolli sanitari per garantire la sicurezza dei lavoratori, le riprese di Grey’s Anatomy 17 stanno per iniziare: la nuova stagione non sarà pronta per fine settembre e non debutterà all’inizio della stagione autunnale, ma solo a novembre, visto che il primo ciak sarà battuto solo l’8 settembre. Il cast è pronto a riunirsi per la prima lettura del copione, che tradizionalmente inaugura l’inizio della produzione, per poi ritrovarsi a girare il primo episodio di Grey’s Anatomy 17, che sarà caratterizzato da un salto temporale rispetto al finale della stagione precedente per catapultare la trama nel mezzo della pandemia da Coronavirus. A dare notizia in ... Leggi su optimagazine

