AdR | inaugura in tempi record il Drive-in dell’aeroporto di Fiumicino

(Teleborsa) – Un'area di circa 7mila metri quadri, 6 check-point sanitari per il prelievo dei campioni, una capienza di 130 autovetture e 72 ore per la sua realizzazione. Questi i numeri della maxi struttura messa a disposizione a tempo di record da Aeroporti di Roma per eseguire i tamponi rapidi antigenici Covid-19, il cui risultato viene comunicato con un sms nel giro di poco meno di mezz'ora. Attivo dal primo settembre e inaugurato questa mattina, il Drive-in più grande d'Europa, realizzato in una porzione del parcheggio Lunga Sosta dell'Aeroporto di Fiumicino, è gestito dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e presidiato da personale medico e paramedico della Croce Rossa Italiana. Presenti alla cerimonia il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti;

