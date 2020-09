Addio a Philippe Daverio. Aveva 70 anni (Di mercoledì 2 settembre 2020) I riccioli scarmiglianti, gli occhiali rotondi e il papillon dai mille colori, sempre in pendant con la giacca e il panciotto. Erano questi i tratti distintivi di Philippe Daverio, critico d’arte, docente e saggista, ex Assessore alla Cultura di Milano, spentosi oggi, 2 settembre, all’età di 7o anni per un tumore. A comunicarlo è la regista Andrée Ruth Shammah, direttrice del Teatro Franco Parenti: «Mi ha scritto suo fratello stamattina per dirmi che Philippe è mancato stanotte. Amico mio, il tuo silenzio per sempre è un urlo lancinante stamattina» scrive Shammah sul suo profilo Instagram. Leggi su vanityfair

