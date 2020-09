Usa, Marsha P. Johnson icona LGBT+ al posto di Colombo (Di martedì 1 settembre 2020) Marsha P. Johnson (1945-1992) Usa, Marsha P. Jhonson, attivista transgender e LGBT+ avrà il suo monumento nella sua città natale in New Jersey. Il primo monumento dedicato a un attivista LGBT+ negli Stati Uniti d’America La sua città natale, Elizabeth nello Stato del New Jersey (Stati Uniti d’America) ha deciso di dedicare alla sua cittadina più illustre, l’attivista transgender LGBT+, Marsha P. Johnson (1945-1992) una statua cittadina. E tutto grazie alla petizione online che ha raggiunto le 166mila firme. Leggi anche >>> New York City intitola parco cittadino all’attivista LGBT+ Marsha P. Johnson Lo storico annuncio è ... Leggi su sanand

Questo sarà il primo monumento in onore di una persona transgender, l’incisione dei diritti della comunità LGBTQ nella pietra per la prima volta negli USA. Marsha è morta quando aveva 46 anni in ...

