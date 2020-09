Trasporti, Sileri: “Si può aumentare la capienza dei mezzi. Usando le mascherine e rispettando le regole il rischio è basso” (Di martedì 1 settembre 2020) “Sui Trasporti si può aumentare la capienza: se si rispettano le regole, si usano disinfettante per le mani e la mascherina, soprattutto per i tragitti che non sono lunghi il rischio è basso. Sui Trasporti si è detto anche troppo: distanza, mascherina e lavaggio mani sono più che sufficienti”. Lo ha detto Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute. L'articolo Trasporti, Sileri: “Si può aumentare la capienza dei mezzi. Usando le mascherine e rispettando le regole il rischio è basso” proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

