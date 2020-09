Traffico Roma del 01-09-2020 ore 16:30 (Di martedì 1 settembre 2020) Errore: L'attributo resource non è valido. Roma infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono a Roma un servizio realizzato da Roma servizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane Allora Flaminio fino a mercoledì 2 settembre manutenzione del viadotto di Corso Francia in direzione di Viale Tiziano chiusa la rampa di uscita per viale maresciallo pilsudski alla Trionfale da segnalare la chiusura di via Tommaso Campanella nel tratto compreso tra la circonvallazione Trionfale via Pietro Giannone per lavori urgenti sulle condotte idriche all’Euro Traffico rallentato su via Cristoforo Colombo nel tratto compreso tra Viale Oceania e via Paride Stefanini in direzione del ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Agenzia_Ansa : Un maxi incendio di sterpaglie ha provocato la chiusura del Grande raccordo anulare di #Roma non lontano dall'uscit… - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Via Appia Pignatelli code tra Vicolo della Basilica e Via dell'Almone >Via Appia Nuova #luceverde #Lazio - TrafficoA : A1 - Valdarno-Firenze - Code a tratti A1 Firenze-Roma Code a tratti tra Valdarno e Firenze sud per traffico intenso - LuceverdeRoma : ??????#Roma #traffico - Via Flaminia code tra Viale di Tor di Quinto e Via Flaminia Nuova >Raccordo Anulare #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 01-09-2020 ore 09:30 RomaDailyNews Contro la Ztl del Centro l'ira dei commercianti

ROMA Il Campidoglio aveva già anticipato che l'apertura straordinaria della Ztl legata al calo degli affari e all'esigenza di sportarsi con i mezzi privati in tempi di Coronavirus, sarebbe durata fino ...

Wizz Air lancia le rotte nazionali: parte la concorrenza a Ryanair e Alitalia

Wizz Air inaugura la concorrenza a Alitalia e Ryanair. In arrivo un doppio servizio giornaliero tra Milano Malpensa e Palermo e Milano Malpensa e Catania a partire dal 1 Ottobre con un prezzo (al mome ...

