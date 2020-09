Tina Kunakey distesa nella grotta mostra il fondoschiena e fa ingelosire Cassel (Di martedì 1 settembre 2020) Tina Kunakey in vacanza a Capri lascia tutti senza fiato. Posa per uno scatto social distesa in una grotta con il lato B in primo piano. Poi come Venere emerge dalle acque e in bikini nero è più sexy che mai. I commenti si sprecano e il marito Vincent Cassel fa il geloso: “Torna subito a casa” le scrive. “Arrivo amore mio” lo rassicura lei sorniona. La Kunakey e Cassel hanno festeggiato da poco il secondo anniversario di nozze. Per l’occasione l’affascinante attore si è tatuato sul braccio destro una Betty Boop in versione afro: la stessa immagine che la moglie usa come avatar su Instagram. Nonostante i 31 anni di differenza si amano alla follia e non perdono occasione di dichiararselo via social. Ora che lei ... Leggi su attualitavip.myblog

zazoomblog : Tina Kunakey distesa nella grotta mostra il fondoschiena e fa ingelosire Cassel - #Kunakey #distesa #nella #grotta -

Ultime Notizie dalla rete : Tina Kunakey LuisaViaRoma, Tina Kunakey riappare a Capri per i 90 anni del marchio Corriere della Sera Tina Kunakey riappare a Capri per i 90 anni di LuisaViaRoma

Una parata di stelle a Capri, con la sorpresa di Tina Kunakey riapparsa dopo qualche tempo di nuovo a un evento mondano. La splendida moglie di Vincent Cassell è sbarcata nell’isola da sola, ma nessun ...

Tina Kunakey distesa nella grotta mostra il fondoschiena e fa ingelosire Cassel

Tina Kunakey in vacanza a Capri lascia tutti senza fiato. Posa per uno scatto social distesa in una grotta con il lato B in primo piano. Poi come Venere emerge dalle acque e in bikini nero è più sexy ...

Una parata di stelle a Capri, con la sorpresa di Tina Kunakey riapparsa dopo qualche tempo di nuovo a un evento mondano. La splendida moglie di Vincent Cassell è sbarcata nell’isola da sola, ma nessun ...Tina Kunakey in vacanza a Capri lascia tutti senza fiato. Posa per uno scatto social distesa in una grotta con il lato B in primo piano. Poi come Venere emerge dalle acque e in bikini nero è più sexy ...