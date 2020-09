Stati Uniti: TikTok venderà a Oracle o Microsoft? (Di martedì 1 settembre 2020) Con l’avvicinarsi della scadenza del termine concesso dal Presidente degli Stati Uniti, ByteDance, il proprietario di TikTok sarebbe vicino a un accordo per riprendere la sua attività negli Stati Uniti per un importo compreso tra $20 e $30 miliardi. L’identità del futuro proprietario potrebbe essere annunciata già dalla prossima settimana. Indipendentemente dalla vostra opinione su come Donald Trump amministri gli Stati Uniti, nessuno può negare la sua influenza sul mondo, sia essa economicamente, politicamente o tecnologicamente. Il suo periodo trascorso alla Casa Bianca negli ultimi quattro anni è stato segnato da numerosi scontri con la Cina e le grandi società che ne sono emerse. Stiamo ovviamente parlando di ... Leggi su sbircialanotizia

