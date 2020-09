Scuola, nell’istituto dove un terzo degli studenti non ha internet a casa: ‘Priorità? Fare solo lezioni in presenza per non lasciare indietro nessuno’ (Di martedì 1 settembre 2020) “La nostra priorità è quella di garantire il tempo pieno in classe a tutti gli studenti per non lasciare nessuno indietro”. Paolo Parini è il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Rodari” a Baranzate, in provincia di Milano. Qui due terzi dei 950 studenti sono d’origine straniera. “Nella nostra zona ci sono tante famiglie con problemi economici – spiega il preside – un terzo degli studenti non ha internet a casa o non ha un computer. Si creano così disparità tra chi ha i mezzi per studiare e chi non li ha”. Durante il lockdown la Scuola ha comprato dei tablet da distribuire alle famiglie, ma con l’inizio del ... Leggi su ilfattoquotidiano

