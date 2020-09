Sci, Viktoria Rebensburg annuncia il ritiro: "Non sono più all'altezza" (Di martedì 1 settembre 2020) Quando non ci si sente più all'altezza di competere, è meglio dire basta. Parola di Viktoria Rebensburg , campionessa tedesca di sci, che a soli 30 anni ha deciso di chiudere la carriera agonistica. ... Leggi su quotidiano

sportface2016 : #Sci Viktoria #Rebensburg annuncia il ritiro - discesa_libera : @V_Rebensburg saluta lo sci alpino: la campionessa si ritira - - OA_Sport : #Sci alpino, Viktoria #Rebensburg annuncia il ritiro: “Non mi sento più all’altezza, meglio chiudere qui” - RSIsport : ?????? Viktoria Rebensburg ha deciso di appendere gli sci al chiodo -