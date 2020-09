Ryan Murphy presenta The Prom e il suo “cast di icone”, da Meryl Streep a Nicole Kidman (Di martedì 1 settembre 2020) Hollywood sarà pure alle prese con un lockdown senza precedenti, ma Ryan Murphy non fa una piega e procede imperterrito nella produzione dei suoi progetti per Netflix. Le riprese di The Prom, adattamento televisivo dell’omonimo musical di Broadway, sono infatti prossime alla conclusione ed è lo stesso Murphy a offrire ai fan i primi ragguagli in merito. Nel suo ultimo post su Instagram l’autore, produttore e regista offre un primo sguardo al cast di icone della comedy musicale attesa su Netflix entro l’anno. Vi presento … un gruppo di veri soldati che si è attrezzato nel miglior modo possibile per terminare le riprese in tempi di COVID, così da offrire la storia ambiziosa e ispiratrice di cui tutti abbiamo bisogno in questo momento. Il Natale è alle ... Leggi su optimagazine

