Rosy Bindi: "Con il sì al referendum rischiamo una deriva autoritaria" (Di martedì 1 settembre 2020) AGI "Ho ragioni profonde per il No, legate al mio attaccamento alla Carta e al nostro modello di democrazia rappresentativa e parlamentare. Un modello che da anni sta attraversando una crisi in tutti i Paesi che hanno una Costituzione ispirata ai principi della democrazia liberale. Ma il taglio draconiano del numero dei parlamentari non risponde nemmeno ad uno dei motivi di questa crisi. Anzi li aggrava". Lo ha detto in una intervista ad Avvenire Rosy Bindi, ex presidente del Pd. "Vedo il rischio - continua Rosy Bindi - di una deriva oligarchica e autoritaria strettamente legata alla delegittimazione del Parlamento. Non mi riferisco ai 5 Stelle. Per l'eterogenesi dei fini, sarebbero le opposizioni di destra, con la cultura dei 'pieni poteri', ad avvantaggiarsi rispetto ... Leggi su agi

AGI "Ho ragioni profonde per il No, legate al mio attaccamento alla Carta e al nostro modello di democrazia rappresentativa e parlamentare. Un modello che da anni sta attraversando una crisi in tutti ...

“Io temo che l’approvazione della riforma, soprattutto una vittoria con largo vantaggio del Sì, finisca per rendere ancora più irrilevante il Parlamento nell’equilibrio tra i vari poteri istituzionali ...

"Io temo che l'approvazione della riforma, soprattutto una vittoria con largo vantaggio del Sì, finisca per rendere ancora più irrilevante il Parlamento nell'equilibrio tra i vari poteri istituzionali ..."