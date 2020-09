Referendum, le ragioni del Sì e del No: parola agli elettori - (Di martedì 1 settembre 2020) Zingaretti apre la Festa dell'Unità: 'Il candidato sindaco? Decidono i bolognesi' - VIDEO 27 agosto 2020 Ieri 31 agosto al Parco Nord, dove è in corso la Festa dell'Unità, si è tenuto un dibattito ... Leggi su bolognatoday

Mov5Stelle : Sabato 12 settembre, a una settimana dal referendum, si terrà il #VotaSìDay, una giornata in cui informare e a diff… - vilmamoronese : Ho voluto argomentare con precisione e documentandola, la mia decisione. Anche per alimentare quel sano confronto c… - you_trend : ?? Il 20 e il 21 settembre si terrà il #referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari ?? Ne… - RisatoNicola : RT @pablo13461: Il @tg2rai trasmette le ragioni del SI e del no al referendum per il taglio dei parlamentari, invertendo i nomi dei comment… - carlakak : RT @pablo13461: Il @tg2rai trasmette le ragioni del SI e del no al referendum per il taglio dei parlamentari, invertendo i nomi dei comment… -