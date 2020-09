Porto Rotondo, operaio muore folgorato nella villa del conte Luigino Donà delle Rose (Di martedì 1 settembre 2020) Un operaio di Olbia, Flavio Pellegrino di 62 anni, è morto folgorato all’interno di una dependance di servizio di una villa a Porto Rotondo. La residenza appartiene al conte Luigino Donà delle Rose, tra i fondatori di Porto Rotondo. Il decesso risale a lunedì sera, 31 agosto. Il corpo è stato ritrovato dopo mezzanotte dai carabinieri della stazione di Porto Rotondo in un locale impianti, attaccato all’autoclave. L’uomo sarebbe morto sul colpo a causa di una scarica elettrica, mentre stava riparando l’impianto idrico della villa. Ad allertare i militari dell’Arma sono stati i parenti che non ... Leggi su ilfattoquotidiano

