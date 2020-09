New Jersey, via il monumento a Colombo. Al suo posto la statua di un’attivista nera trans (Di martedì 1 settembre 2020) New Jersey, 1 set – La cancel culture colpisce ancora. La statua dell’attivista afroamericano trans Marsha P. Johnson prenderà il posto del monumento a Cristoforo Colombo vicino al municipio di Elizabeth, in New Jersey, città natale di Johnson. Tutto questo «grazie» ad una petizione online firmata da 166mila persone che ha reso possibile la sostituzione. Si tratta del primo monumento Usa in onore di una persona transgender: lo annunciano fieramente i funzionari della contea di Union, dove Elizabeth è la città più grande con circa 125mila abitanti. Una decisione che arriva subito dopo quella presa dal governatore di New York Andrew Cuomo che il 24 agosto – il giorno in cui ... Leggi su ilprimatonazionale

vladiluxuria : A Elisabeth, New Jersey, sarà dedicato un monumento a #MarshaPJohnson storica transgender dei moti di #Stonewall,… - CarlaRotili : RT @IlPrimatoN: Qualcuno spieghi agli iconoclasti che senza Colombo non sarebbero esistiti gli Stati Uniti, nei quali essi vivono attualmen… - irechan78 : RT @IlPrimatoN: Qualcuno spieghi agli iconoclasti che senza Colombo non sarebbero esistiti gli Stati Uniti, nei quali essi vivono attualmen… - GianniVezzani1 : RT @IlPrimatoN: Qualcuno spieghi agli iconoclasti che senza Colombo non sarebbero esistiti gli Stati Uniti, nei quali essi vivono attualmen… - PonytaEle : RT @IlPrimatoN: Qualcuno spieghi agli iconoclasti che senza Colombo non sarebbero esistiti gli Stati Uniti, nei quali essi vivono attualmen… -

