Mostre d’autunno al Maxxi | dai ritratti di Gastel a Julien e Ghirri

Roma – Gli straordinari "ritratti dell'anima" del fotografo Giovanni Gastel, raccolti in oltre quarant'anni di attivita'; la "poesia visiva" del filmaker inglese Isaac Julien, per raccontare il complesso universo creativo di Lina Bo Bardi; la Collezione, che si arricchisce di opere di maestri imprescindibili grazie alla mostra senzamargine. Passaggi nell'arte italiana a cavallo del nuovo millennio: sono solo alcune delle tante novita' in programma questo autunno al Maxxi, a Roma. In questo 2020 che ha segnato anche il primo decennale del Museo protagoniste come sempre l'arte, l'architettura, la fotografia, insieme ai tanti linguaggi della creativita' contemporanea, con un'attenzione particolare al genio italiano, dai giovani talenti ai ...

