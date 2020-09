Mobilità: Taxi dedicati per sopperire disagi disabili (Di martedì 1 settembre 2020) Roma – In riferimento a notizie di stampa, Roma Servizi per la Mobilita’, attraverso una nota, “tiene a precisare che la riduzione del servizio di trasporto invalidi e’ avvenuta per motivi del tutto indipendenti dalla sua volonta’. Essa e’ stata determinata esclusivamente da una scelta operativa del gestore. Per sopperire ai disagi, il dipartimento Mobilita’ di Roma Capitale ha stabilito che, gia’ dalla giornata di oggi (ossia da quando sarebbero iniziati i disagi), gli utenti del servizio collettivo possano usufruire di quello individuale utilizzando gli appositi Taxi. La novita’ e’ stata comunicata tempestivamente agli interessati. Tutti i dettagli sono comunque consultabili sul sito romamobilita.it”. Leggi su romadailynews

milanointaxi : Ho sbagliato ragazzi, è già più di un anno che questo cantiere crea disagio ai #taxi, ai clienti, ai pedoni, agli a… - novambiente : RT @wireditalia: Sarà realizzato entro fine anno in Cina il primo hub al mondo dedicato ai velivoli elettrici biposto privi di pilota. http… - wireditalia : Sarà realizzato entro fine anno in Cina il primo hub al mondo dedicato ai velivoli elettrici biposto privi di pilot… - PieroCalabrese6 : La profonda crisi che sta subendo il trasporto pubblico non di linea ci impone di considerare la riorganizzazione d… - linosegna : RT @nicomanetta1: Presto Shanghai avrà i suoi taxi a guida autonoma - Ticinonline #taxi #NoUber -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità Taxi Pagamenti «contactless»: tram, bus e metro tutti a bordo senza biglietto (di carta) Corriere della Sera