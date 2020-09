Mercato Juve: Dzeko prima scelta, ma il sogno resta Suarez (Di martedì 1 settembre 2020) Dzeko è la prima scelta per l’attacco della Juve, ma il sogno di Mercato resta Luis Suarez. Le ultime sugli obiettivi bianconeri Il Mercato della Juve si muove alla ricerca di una punta. La prima scelta rimane sempre Edin Dzeko, che piace a Pirlo e che è stato già bloccato da Fabio Paratici, anche se a far sbloccare tutto deve essere il Napoli, concedendo Milik ai giallorossi. L’altro nome che fa sognare i tifosi è quello di Luis Suarez. In uscita dal Barcellona, l’uruguaiano potrebbe fare al caso del club bianconero, grazie anche al Decreto Crescita. Il giocatore andrebbe a percepire uno stipendio intorno ... Leggi su calcionews24

Negli ultimi anni la difesa della Juventus è stata la solida base su cui i bianconeri hanno costruito i loro successi. Una sicurezza che, nell'ultima stagione, è venuta meno insieme alla regola non sc ...

