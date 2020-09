Mario Cacciapuoti è il nuovo dirigente del settore Lavori Pubblici del Comune di Capri (Di martedì 1 settembre 2020) Ai Lavori Pubblici di Capri Mario Cacciapuoti in sostituzione del dimissionario Gianvito Conte. La segreteria generale del Comune di Capri ha effettuato la presa d’atto delle dimissioni volontarie dall’incarico conferito a Gianvito Conte. L’architetto era stato nominato lo scorso primo luglio come Responsabile del settore IV Lavori Pubblici del Comune di Capri a seguito di selezione pubblica con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di un anno, ma ora ha presentato le “dimissioni volontarie per recesso dall’incarico durante il periodo di prova”. Con successivo decreto il sindaco di Capri, Marino Lembo, ha ... Leggi su ildenaro

Ai Lavori Pubblici di Capri Mario Cacciapuoti in sostituzione del dimissionario Gianvito Conte. La segreteria generale del comune di Capri ha effettuato la ...

