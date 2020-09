Malagò è con la Figc: 'Giusto ripartire. Il pubblico? Magari solo gli abbonati...' (Di martedì 1 settembre 2020) Anche Giovanni Malagò sostiene la ripresa del campionato il 19 settembre. A margine della presentazione del premio internazionale Fair Play Menarini a Roma, il presidente del Coni ha infatti così ... Leggi su gazzetta

susydigennaro : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - apetrazzuolo : CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati - napolimagazine : CONI - Malagò: bene la Figc sulla ripartenza dei campionati -

Ultime Notizie dalla rete : Malagò è

Notizie Geopolitiche

A maggio Pau Donés riceve la notizia che non c'è più nulla da fare. Pochi giorni dopo chiama il suo amico giornalista Jordi Évole. Ha solo poche settimane di vita e vuole che lui lo intervisti. L'inco ...CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il talento non gli manca e secondo molti è un predestinato. Ecco perché il Real Madrid sta facendo così tanta resistenza per lasciarlo andare. Stiamo parlando di Brahim Diaz ...