Lampedusa, migrante positiva partorisce in elicottero (Di martedì 1 settembre 2020) migrante positiva partorisce in elicottero: è successo quest’oggi a Lampedusa, mentre la donna era pronta al trasferimento per l’isolamento e le cure al Covid-19. Poi è successo l’impensabile… Giornata particolare quest’oggi a Lampedusa. Una donna migrante positiva, infatti, ha partorito in elicottero durante l’operazione di trasferimento a Palermo per l’isolamento e tutte le cure del … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

antonel52837259 : RT @Agenzia_Dire: Una migrante risultata positiva al #coronavirus ha partorito a bordo dell’elicottero del 118 della Regione Siciliana. htt… - Agenzia_Dire : Una migrante risultata positiva al #coronavirus ha partorito a bordo dell’elicottero del 118 della Regione Sicilian… - emergency_live : 118 #RegioneSiciliana che compie l’impresa e rende orgogliosi con un intervento da antologia: donna migrante posit… - autocostruttore : Migrante positiva al Covid che era approdata a Lampedusa partorisce in volo sull’elicottero del 118 -