Jurassic World 3, una foto dal set rivela un nuovo dinosauro? (Di martedì 1 settembre 2020) Una foto dal set di Jurassic World: Dominion potrebbe averci appena fornito un primo sguardo a una nuova specie di dinosauro. Sapevamo già che Jurassic World: Dominion ci presenterà delle nuove specie di dinosauri, ma questa foto dal set del film potrebbe avercene già mostrata una? Dopo mesi di pausa, il set di Jurassic World 3 è tornato operativo, e già da qualche settimana il cast e la crew della pellicola - inclusi i gli iconici protagonisti della saga originale di Jurassic Park Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum - sono di nuovo al lavoro. Come riporta il sito Screen Rant, in questi giorni è però spuntato fuori un nuovo scatto - ... Leggi su movieplayer

