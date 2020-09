Interpump: nel semestre vendite e utile in calo per Covid19 (Di martedì 1 settembre 2020) Milano, 1 set. (Adnkronos) - Interpump 'tiene' nel primo semestre 2020 e l'utile netto si attesta a 63,5 milioni di euro, contro i 92,2 milioni di euro nel primo semestre 2019). "La riduzione è dovuta alla contrazione dell'attività e a maggiori perdite nette su cambi a causa della volatilità di alcune valute, entrambi conseguenze della pandemia, e a un accantonamento per la futura indennità di fine rapporto assegnata al presidente e amministratore delegato in esecuzione di una delibera del cda", spiega una nota. Le vendite nette nella prima metà del 2020 sono state pari a 639,5 milioni di euro, in calo del 9,1% rispetto alle vendite dell'analogo periodo del 2019 (703,2 milioni). L'ebitda scende a 139,2 mln. Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Interpump nel Interpump, nel semestre utile netto a € 63,5 mln (€ 92,2 mln nel primo semestre 2019) Trend-online.com Interpump: risultati in calo nel secondo trimestre ma arrivano segni di ripresa

Le vendite nette del secondo trimestre 2020 di Interpump Group sono state pari a 295,6 milioni di euro, in calo del 17,8% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2019 (359,6 milioni). La variaz ...

Interpump: utile in I sem cala a 63,5 mln (-31%) 'causa pandemia' (RCO)

Da luglio in poi 'segnali di ripresa ordinativi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Via libera del cda di Interpump ai conti del primo semestre 2020 chiusi con un utile netto consolidat ...

Le vendite nette del secondo trimestre 2020 di Interpump Group sono state pari a 295,6 milioni di euro, in calo del 17,8% rispetto alle vendite dell’analogo periodo del 2019 (359,6 milioni). La variaz ...Da luglio in poi 'segnali di ripresa ordinativi' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 01 set - Via libera del cda di Interpump ai conti del primo semestre 2020 chiusi con un utile netto consolidat ...