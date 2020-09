Incidente mortale sulla SS87, perde la vita 51enne di Campolattaro (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – E’ di due morti e due feriti in gravi condizioni il bilancio di un terribile Incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 87 in Molise nella serata di ieri. La tragedia si è consumata nel tratto compreso tra il bivio di Sepino ed Altilia, nel territorio del comune di Bojano, in provincia di Campobasso. Due le auto coinvolte nel terribile schianto, una Bmw Serie 1 grigia e una Hyundai Tucson nera. Completamente distrutte le vetture, a causa dello schianto fortissimo sull’asfalto viscido, tanto che è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre i corpi delle vittime e i feriti dalle lamiere dei mezzi. Per due degli occupanti delle vetture, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 intervenuti tempestivamente sul posto non ... Leggi su anteprima24

GiovanniJkost : @giuspal68 Quando vi ammalate o farete un incidente mortale state a casa e non andate all'ospedale perché vi ammazzano. - hogiadato : vi speigo l'Italia terra, terra, a prescindere da chi comanda ,deve accadere un incidente quasi mortale (speriamo d… - dontalkoutloud1 : Io: ok ultimo episodio e poi a letto L'ultimo episodio:chloe fa un incidente potenzialmente mortale e non si sa se… - infoitcultura : Diana - La storia segreta di Lady D, stasera in tv il film nell'anniversario dell'incidente mortale - peppe844 : RT @fanpage: Incidente mortale sulla Statale 87 -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente mortale Incidente mortale a Battipaglia: perde la vita 63enne di Pontecagnano Il Mattino Nei primi 7 mesi del 2020 meno incidenti sul lavoro ma più vittime

ROMA (ITALPRESS) – Calano gli incidenti sul lavoro in Italia, ma aumentano le vittime. E’ il quadro che emerge dalla rilevazione dell’Inail sui primi sette mesi del 2020, anche se ogni confronto con l ...

Esce per funghi e precipita Brianzolo muore a Fusine

di Michele BroggioTragedia in Valmadre, nei boschi del territorio comunale di Fusine: ieri mattina Giuseppe Sala, 63enne di Carate Brianza, ha perso la vita dopo essere caduto mentre stava cercando fu ...

ROMA (ITALPRESS) – Calano gli incidenti sul lavoro in Italia, ma aumentano le vittime. E’ il quadro che emerge dalla rilevazione dell’Inail sui primi sette mesi del 2020, anche se ogni confronto con l ...di Michele BroggioTragedia in Valmadre, nei boschi del territorio comunale di Fusine: ieri mattina Giuseppe Sala, 63enne di Carate Brianza, ha perso la vita dopo essere caduto mentre stava cercando fu ...