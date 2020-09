Halo Infinite tra nuove immagini che mostrano un nemico e l'armatura di Master Chief (Di martedì 1 settembre 2020) 343 Industries, studio di sviluppo di Halo Infinite, ha stuzzicato la curiosità dei fan pubblicando un paio di nuove immagini dedicate al gioco che è stato recentemente rinviato al prossimo anno.Jega 'Rdomnai è un membro dei Banished, che è la fazione malvagia degli alieni in Halo Infinite. Ecco come 343 ha presentato Jega in un post: "In sussurri sommessi in tutte le file dei Banished , si parla del nome di Jega 'Rdomnai. La storia del maestro di spada è avvolta da dicerie e mezze verità. Alcuni dicono che fosse un esperimento, un affronto alla sua stessa specie. Altri ne fanno menzione di un'imboscata clandestina andata male. Pochissimi conoscono la verità, meno ne parlano ancora. Una cosa è certa: ha già dato la caccia ai ... Leggi su eurogamer

