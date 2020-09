Grande Fratello Vip 5: Cristiano Malgioglio non ci sarà, svelata quinta concorrente (Di martedì 1 settembre 2020) È ufficialmente partito il countdown per il debutto del Grande Fratello Vip 2020, al via da lunedì 14 settembre su Canale 5. Negli ultimi giorni si è parlato sempre del cast e dei presunti concorrenti che varcheranno la porta rossa ma un rumor delle ultime ore vedrebbe anche la partecipazione di Cristiano Malgioglio in una veste molto particolare. Cristiano Malgioglio smentisce la partecipazione al Grande Fratello Vip Come riporta il sito Gossip News Italia, Alfonso Signorini vorrebbe Malgioglio al GF Vip 5 come concorrente temporaneo: potrebbe già entrare dalla prima puntata e restare solo per qualche settimana, un pò come era accaduto l’anno scorso con Valeria Marini, ... Leggi su tutto.tv

GrandeFratello : Dal cuore della musica... al cuore di Grande Fratello! ?? Elisabetta Gregoraci è ufficialmente una concorrente di… - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - GaiaFromMars : Io mi sa che completerò il trasferimento sull'altro profilo perché qui mi sembra di essere al grande fratello - gossipblogit : Grande Fratello, Roberta Beta: 'Rocco Casalino ambiziosissimo. Tutti molto legati al ricordo di Pietro Taricone' -