Giappone, disoccupazione in aumento a luglio (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Risale la disoccupazione in Giappone. Il Ministero degli Affari interni delle poste e telecomunicazioni nipponico segnala che nel mese di luglio il tasso dei senza lavoro è salito al 2,9% dal 2,8% precedente e contro il 3% atteso. Il numero di disoccupati è cresciuto di 410 mila unità rispetto allo scorso anno, attestandosi a 1,97 milioni. Gli occupati sono pari a 66,55 milioni, in calo di 760 mila unità rispetto all’anno precedente. Leggi su quifinanza

