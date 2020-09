Da Delhi a Londra in 70 giorni: pronto il viaggio (di lusso) in bus da record (Di martedì 1 settembre 2020) viaggio nella natura selvaggia. Ecco dove poter veder gli animali nel loro habitat sfoglia la gallery Si chiama “Bus to London”, parte da Delhi, in India, arriva a Londra. E, nella speranza che la pandemia di qui al prossimo maggio, quando è previsto il primo viaggio, sia terminata, sarà la linea di autobus più lunga del mondo: un’impresa che attraverserà 18 paesi nel giro di 70 giorni. Leggi anche › ... Leggi su iodonna

Piergiulio58 : Da Delhi a Londra in bus in 70 giorni: l’impresa, a misura di Covid, che fa rivivere i viaggi degli Anni 50. - APizzochero : Da Delhi a Londra in bus in 70 giorni: l’impresa, a misura di Covid, che fa rivivere i viaggi degli A… - blidonni : RT @LaStampa: Da Delhi a Londra, in autobus. - LaStampa : Da Delhi a Londra, in autobus. - aderenzis1 : Pronto il viaggio in bus da record: 20.000 km da Delhi a Londra in 70 giorni -