Covid bollettino oggi 1 settembre, i nuovi contagi 978: aumentano ricoverati in terapia intensiva (Di martedì 1 settembre 2020) Martedì 1 settembre 2020 – Covid bollettino 1 settembre 2020. Riportiamo i dati della Protezione Civile sulla situazione dei contagi di Coronavirus oggi in Italia. Il bollettino del ministero della Salute parla di 978 contagiati, 8 morti e 291 guariti. Ci sono 13 persone in più ricoverate in terapia intensiva. 92 i ricoveri. Sono stati effettuati nel corso della giornata di ieri 81.050 tamponi. leggi anche l’articolo —> Covid, bollettino di oggi: nuovi contagi sotto quota mille (+996) Vediamo la situazione per regione: in Lombardia 242 casi e due decessi; ... Leggi su urbanpost

ivl24_it : Covid-19 (1set) | Bollettino ITALIA: 978 nuovi contagi e 8 nuovi decessi - News_24it : FIRENZE- 40 nuovi casi in regione, in calo rispetto a ieri, quando i casi positivi registrati erano stati 77. Il bo… - Nebrodinotizie : È quanto riporta il bollettino del @MinisteroSalute -