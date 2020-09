Cesena, Viali: «Bisognerebbe valorizzare la C. E ci mancano i tifosi» – ESCLUSIVA (Di martedì 1 settembre 2020) William Viali, tecnico del Cesena, è intervenuto ai nostri microfoni per raccontare la nuova stagione della compagine bianconera «La soluzione è valorizzare il campionato, la C viene considerata professionistica negli oneri ma non negli onori». Il tecnico del Cesena William Viali sa bene cosa serve ad una categoria come la serie C per poter essere rivitalizzata. Non solo, servirebbe anche tornare in campo col pubblico, importantissimo per avere una spinta in più. Tanti temi toccati, ma soprattutto tante curiosità raccontate ai nostri microfoni. Parte una nuova stagione: che “calcio” si aspetta? «Prima di tutto ci auguriamo che possiamo tornare ad un calcio normale, vuol dire con la gente. Si è sempre detto questa cosa, ma non si ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Cesena Viali Calcio Serie C, William Viali e il Cesena che verrà Corriere Romagna News Il Sassuolo ufficializza Satalino e Aurelio al Cesena

Con una nota ufficiale, il Sassuolo ha annunciato il passaggio in prestito al Cesena del portiere classe 1999 Giacomo Sa ...

Calcio C, Cesena e la premiata ditta Zampano&Valeri da sostituire

CESENA – Imola, 16 febbraio 2020, stadio Galli. Alessio Zerbin e Salvatore Caturano decidono Imolese-Cesena con una dopp ...

Con una nota ufficiale, il Sassuolo ha annunciato il passaggio in prestito al Cesena del portiere classe 1999 Giacomo Sa ...CESENA – Imola, 16 febbraio 2020, stadio Galli. Alessio Zerbin e Salvatore Caturano decidono Imolese-Cesena con una dopp ...