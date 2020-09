Cava de’ Tirreni, alla scoperta della scienza in cucina: la ristoceutica (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCava de’ Tirreni (Sa) – Il prossimo sabato 5 settembre, con inizio alle ore 18,30, presso il Salone di Rappresentanza del Palazzo di Città di Cava de’ Tirreni, si terrà la presentazione del libro: ristoceutica, di Vincenzo Lionetti, edito da Mondadori. L’evento co-organizzato dal Comune di Cava de’ Tirreni e dalla testata giornalistica “Ulisse online”, in collaborazione la Farmacia Penza Viola di Cava de’ Tirreni, vedrà la presenza dell’autore, il prof. Vincenzo Lionetti, medico-chirurgo e docente di Anestesia e Rianimazione presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, che avrà come interlocutori la ... Leggi su anteprima24

