Broni | ospedale | dalla metà del mese prove di ripartenza in due reparti

broni Saranno i giardini di villa Nuova Italia a fare da sfondo all’assegnazione delle civiche benemerenze di San Contardo: una scelta di discontinuità con la tradizione, imposta dalle misure anti Cov ...Assunzioni in vista, concorsi già indetti (l’ultimo avviso per una selezione è di ieri e riguarda il Pronto Soccorso), ma l’ospedale di Stradella non ha ancora ripreso a funzionare al 100%. Dopo aver ...