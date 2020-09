Armine Harutyunyan: «Ma quale saluto romano. Non capisco come qualcuno abbia potuto vederci questo» (Di martedì 1 settembre 2020) Una fotografia scattata a giugno davanti all’Altare della Patria l’ha resa famosa anche in Italia. Ma non nel senso positivo del termine. Armine Harutyunyan, modella armena di 23 anni che sfila per Gucci, è finita nel tritacarne delle polemiche social dopo quell’immagine in cui viene immortalata davanti al Vittoriano con il braccio destro alzato e la corona d’alloro sulla testa. Quel saluto romano è finito nel mirino delle critiche social che hanno spostato l’attenzione del dibattito sui canoni estetici, aizzando quel fenomeno del bodyshaming molto in voga al tempo dei social. LEGGI ANCHE > Armine Harutyunyan, altri insulti ricevuti dalla modella di Gucci: l’accusano di fare il saluto romano ... Leggi su giornalettismo

