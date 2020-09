Appendino in tour per le scuole. Visita all’Istituto Tommaseo (Di martedì 1 settembre 2020) Secondo giorno di Visita per le scuole di Torino alla vigilia della loro riapertura. Questa mattina la sindaca Chiara Appendino e l’assessora all’Istruzione Antonietta Di Martino sono andate a verificare lo stato dei lavori all’Istituto Tommaseo di via Dei Mille, di cui è preside la consigliera comunale del Partito Democratico Lorenza Patriarca. “Trasformare sale mensa e Auditorium in aule per le lezioni, con tutte le raccomandazioni del caso. Ripensare gli spazi esterni, i loro tempi e il loro utilizzo. Rivedere spazi di entrata ed uscita. Lavorare su protocolli che permettano di intervenire rapidamente in caso di necessità ma che, allo stesso tempo, garantiscano la continuità della vita scolastica. Tutto questo è solo una piccolissima parte di quello che sta ... Leggi su nuovasocieta

