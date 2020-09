Anticipazioni Il Segreto Puntate 7-11 Settembre 2020: Tristan Smaschera Pepa! (Di martedì 1 settembre 2020) Anticipazioni Il Segreto Trama Puntate da lunedì 7 a venerdì 11 Settembre 2020: Pepa accetta di sposare Alberto! Emilia, delusa, la tradisce! Anticipazioni Il Segreto: Tristan scopre che Pepa era l’amante di Carlos Castro. La levatrice, temendo di perdere per sempre Martin, accetta di sposare Alberto Guerra! Francisca scopre che il marchese vuole destinare Soledad ad un brutto giro ed escogita un piano per sbarazzarsi sia di lui che di Juan! Emilia si sente tradita dalla levatrice e compie un passo falso! El Secreto de Puente Viejo ritorna anche questa settimana con le repliche della prima stagione, quella più amata di sempre. Pepa e Tristan ci emozioneranno ancora e, con loro, ci sarà spazio anche per ... Leggi su uominiedonnenews

