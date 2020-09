Alessia Marcuzzi finalmente parla del triangolo con Stefano e Belen (Di martedì 1 settembre 2020) Alessia Marcuzzi sarà presto in Tv con Temptation Island Nip 2020. Dal 9 settembre, la storica conduttrice sarà alle prese con le sei nuove coppie non famose pronte a mettersi alla prova sull’isola delle tentazioni. Nell’attesa di vedere in tv docu-reality più amato dell’estate, la 48enne ha parlato per la prima volta del gossip che l’ha vista coinvolta questa estate con Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Alessia Marcuzzi e il triangolo estivo con Belen e Stefano Ricordiamo, che Alessia Marcuzzi è sposata da qualche anno con Paolo Marconi Calabresi, ma questa estate è stata coinvolta in un gossip che ha tenuto banco per molte ... Leggi su tutto.tv

IsaeChia : #AlessiaMarcuzzi viene interpellata sul gossip dell’estate relativo al triangolo tra lei, #StefanoDeMartino e Belen… - GossipItalia3 : Alessia Marcuzzi sul presunto flirt con De Martino: «La gente crede a ciò che ascolta, non a ciò che vede»… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi viene interpellata sul gossip dell’estate relativo al triangolo tra lei Stefano De Martino e Belen… - zazoomblog : Alessia Marcuzzi Svela la Verità Sul Flirt con Stefano De Martino! - #Alessia #Marcuzzi #Svela #Verità - zazoomblog : La fragilità di Alessia Marcuzzi: “Mi chiudo in camera e piango da sola” (Foto) - #fragilità #Alessia #Marcuzzi:… -