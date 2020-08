Valentina Autiero pronta per la rivincita | Nuova occasione con Sirius a Uomini e Donne (Di lunedì 31 agosto 2020) Valentina Autiero è pronta per prendesi la sua rivincita a Uomini e Donne e lo ha dimostrato già dalla prima registrazione della Nuova edizione. Scopriamo se la dama avrà una Nuova occasione con Sirius. Se il buongiorno si vede dal mattino, per Valentina Autiero sarà un anno davvero importante a Uomini e Donne. Forse l’anno decisivo … L'articolo Valentina Autiero pronta per la rivincita Nuova occasione con Sirius a Uomini e Donne proviene da ... Leggi su meteoweek

infoitcultura : Valentina Autiero si prende Nicola Vivarelli in arte Sirius | Anticipazioni Uomini e Donne - maccario_marta : RT @nelnomedeltrash: Ma fatemi capire nella puntata di domani si scopre che la queen valentina autiero si sente con sirius e si scambiano i… - lasara_81 : Guardate un po' cos'ha fatto ieri Valentina Autiero. Pazzesca biondo platino. #uominiedonne #25agosto -